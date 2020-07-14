Остановку Ростокино назначат ускоренным электричкам Ярославского направления с 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дополнительную остановку на станции Ростокино, расположенной в столице, назначат ускоренным электричкам и экспрессам Ярославского направления МЖД с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
"Количество поездов с остановкой в Ростокино увеличится с 46 до 120. Благодаря этому у пассажиров появится дополнительная возможность сделать удобную пересадку на одноименную станцию МЦК, минуя центр города", – говорится в сообщении.
Как отмечается, Ярославское направление является самым интенсивным в России. Каждый день на этом направлении в среднем курсирует 550 поездов.
Ранее стало известно, что расписание движения на Савеловском направлении МЖД изменят из-за путевых работ. Работы запланированы на период с 12:00 до 22:00 в будни.
Во время проведения работ на станции поменяют брусчатку на новую, заменят дефектные плиты и отремонтируют блоки островной платформы. Кроме того, для удобства граждан будут установлены новые скамейки и урны. Также вместо старого освещения появятся новые светодиодные фонари.
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