Остановку Ростокино назначат ускоренным электричкам Ярославского направления с 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дополнительную остановку на станции Ростокино, расположенной в столице, назначат ускоренным электричкам и экспрессам Ярославского направления МЖД с 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"Количество поездов с остановкой в Ростокино увеличится с 46 до 120. Благодаря этому у пассажиров появится дополнительная возможность сделать удобную пересадку на одноименную станцию МЦК, минуя центр города", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Ярославское направление является самым интенсивным в России. Каждый день на этом направлении в среднем курсирует 550 поездов.

Ранее стало известно, что расписание движения на Савеловском направлении МЖД изменят из-за путевых работ. Работы запланированы на период с 12:00 до 22:00 в будни.

Во время проведения работ на станции поменяют брусчатку на новую, заменят дефектные плиты и отремонтируют блоки островной платформы. Кроме того, для удобства граждан будут установлены новые скамейки и урны. Также вместо старого освещения появятся новые светодиодные фонари.

