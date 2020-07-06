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Общество

14:56

Курсирование поездов "Стриж" из Москвы в Нижний Новгород возобновится с 15 июля

транспорт общество

Фото: Агентство "Москва"

Все поезда "Стриж", курсирующие по маршруту Москва – Нижний Новгород, вернутся к штатному расписанию с 15 июля, сообщает пресс-служба РЖД.

Возобновится курсирование ежедневных скоростных поездов №№ 701/702, 703/704, 705/706, 707/708, 709/710.

Движение большинства поездов "Стриж" временно приостанавливалось из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Следовали лишь поезда № 704 и № 705. С 3 июля на маршрут вернулись еще три пары поездов.

Ранее стало известно, что воду в поездах в России начали обеззараживать ультрафиолетовыми светодиодами. Их устанавливают в новых вагонах производства Тверского вагоностроительного завода, которые в дальнейшем направляют Федеральной пассажирской компании.

Кроме того, был продлен срок покупки билетов на поезда дальнего следования. Пассажиры вновь могут купить билеты за 90 суток до отправления. Это касается всех перевозчиков на внутрироссийских направлениях.

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