Автоматические системы измерения температуры у пассажиров появятся на ж/д вокзалах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Железнодорожные вокзалы в России могут оборудовать автоматическими системами измерения температуры у пассажиров, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе РЖД, работа российской инфракрасной системы измерения температуры бесконтактным методом ведется на Ленинградском вокзале в Москве, и сейчас рассматривается возможность установки такого оборудования на других вокзалах.
"Система автоматически распознает и выделяет в сканируемом потоке тех людей, чья температура повышена", – говорится в сообщении.
Специальное оборудование установлено в здании вокзала при выходе к поездам дальнего следования. Так оно позволяет измерить температуру у всех пассажиров, проходящих на посадку.
Если у пассажира выявляют повышенную температуру, ему предлагают пройти в медицинский пункт вокзала для проведения замера температуры контактным методом.
В случае если повышенная температура подтвердится, пассажиру предложат госпитализацию и вызовут скорую помощь.
Ранее сообщалось, что все поезда дальнего следования холдинга РЖД оснащены бесконтактными термометрами. В компании заявили, что термометры передали во все поезда дальнего следования, в том числе в "Сапсаны" и скоростные "Ласточки". Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников компании в условиях пандемии коронавируса.
Уточняется, что устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Замеры проводятся сразу после отправки поезда к месту назначения.
В случае выявления болезни у пассажира к нему на ближайшей станции пригласят медиков. До прибытия врачей поездная бригада будет следовать по установленному регламенту.
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