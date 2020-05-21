Автоматические системы измерения температуры у пассажиров появятся на ж/д вокзалах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Железнодорожные вокзалы в России могут оборудовать автоматическими системами измерения температуры у пассажиров, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в пресс-службе РЖД, работа российской инфракрасной системы измерения температуры бесконтактным методом ведется на Ленинградском вокзале в Москве, и сейчас рассматривается возможность установки такого оборудования на других вокзалах.

"Система автоматически распознает и выделяет в сканируемом потоке тех людей, чья температура повышена", – говорится в сообщении.

Специальное оборудование установлено в здании вокзала при выходе к поездам дальнего следования. Так оно позволяет измерить температуру у всех пассажиров, проходящих на посадку.

Если у пассажира выявляют повышенную температуру, ему предлагают пройти в медицинский пункт вокзала для проведения замера температуры контактным методом.

В случае если повышенная температура подтвердится, пассажиру предложат госпитализацию и вызовут скорую помощь.

Ранее сообщалось, что все поезда дальнего следования холдинга РЖД оснащены бесконтактными термометрами. В компании заявили, что термометры передали во все поезда дальнего следования, в том числе в "Сапсаны" и скоростные "Ласточки". Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников компании в условиях пандемии коронавируса.

Уточняется, что устройства улавливают тепловое излучение человека на безопасном расстоянии и фиксируют показатель. Замеры проводятся сразу после отправки поезда к месту назначения.

В случае выявления болезни у пассажира к нему на ближайшей станции пригласят медиков. До прибытия врачей поездная бригада будет следовать по установленному регламенту.