РИА Новости: таможенники Польши не пустили на Украину около 20 авто для нужд ВСУ

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Таможня Польши заблокировала выезд украинцам, которые везли в страну около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

В материале уточнили, что инцидент произошел на пограничном пункте "Зосин – Устилуг". О причинах блокировки на границе не сообщается.

В феврале грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за того, что местные фермеры заблокировали пункт пропуска. Несколько дней спустя неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину вывозить свое зерно для продажи в третьи страны.