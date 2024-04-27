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27 апреля, 07:14

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РИА Новости: таможенники Польши не пустили на Украину около 20 авто для нужд ВСУ

Польские таможенники не пропустили на Украину около 20 авто для нужд ВСУ

Фото: AP Photo/Roman Baluk

Таможня Польши заблокировала выезд украинцам, которые везли в страну около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

В материале уточнили, что инцидент произошел на пограничном пункте "Зосин – Устилуг". О причинах блокировки на границе не сообщается.

В феврале грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за того, что местные фермеры заблокировали пункт пропуска. Несколько дней спустя неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину вывозить свое зерно для продажи в третьи страны.

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