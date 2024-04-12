Дуда: Польша не может передать Украине системы ПВО Patriot

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не может передать Украине системы ПВО Patriot. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели", – сказал он.

По словам Дуды, размещенные на территории Польши комплексы принадлежат США.

Ранее стало известно, что Чехия и Польша не рассматривают отправку своих военных на Украину. Об этом единогласно заявили чешский премьер-министр Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск.

