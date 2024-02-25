Неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна на железнодорожной станции в Польше

Фото: телеграм-канал "Міністерство відновлення України"

Неизвестные лица в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

В соцсетях он также опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном. По его словам, поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны.

Ранее фуры с военной техникой для Украины застряли на несколько дней на границе с Польшей. Местные фермеры заблокировали пункты пропуска. Они протестуют с 9 февраля, требуя прекратить импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

21 февраля польские фермеры пришли на очередные акции протеста на границе с Украиной вместе с пророссийскими транспарантами.



Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной