25 февраля, 17:46В мире
Неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна на железнодорожной станции в Польше
Фото: телеграм-канал "Міністерство відновлення України"
Неизвестные лица в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
В соцсетях он также опубликовал несколько фотографий, на которых виден железнодорожный состав с высыпанным из него зерном. По его словам, поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны.
Ранее фуры с военной техникой для Украины застряли на несколько дней на границе с Польшей. Местные фермеры заблокировали пункты пропуска. Они протестуют с 9 февраля, требуя прекратить импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
21 февраля польские фермеры пришли на очередные акции протеста на границе с Украиной вместе с пророссийскими транспарантами.
Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной
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