Украина предложила Польше переговоры для урегулирования ситуации на границе

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Украинский лидер Владимир Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску и президенту республики Анджею Дуде провести переговоры для решения вопроса с блокировкой пропускных пунктов на границе двух стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соцсети главы Украины.

"Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский заявил, что тоже готов прибыть на границу, чтобы урегулировать ситуацию. Также, по его мнению, в переговорах должен принимать участие один из представителей Еврокомиссии, чтобы продемонстрировать единство Европы.

Ранее фуры с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей. Местные фермеры заблокировали пункты пропуска. Они протестуют с 9 февраля, требуя прекратить импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

21 февраля польские фермеры пришли на очередные акции протеста на границе с Украиной вместе с пророссийскими транспарантами.



Новости мира: польские фермеры заблокировали границу с Украиной