Депутат Госдумы призвал Киев перебросить свои войска к границе с Польшей

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Киев перебросить украинские войска к польской границе, поскольку, по его словам, подлинная угроза для Украины исходит со стороны Варшавы. Об пишет РИА Новости со ссылкой на слова парламентария.

Шеремет утверждает, что в Польше уже давно обсуждается план по захвату западной части Украины, чтобы увеличить территорию страны. По его словам, Варшава ожидает скорого поражения Украины, чтобы перейти в полномасштабную интервенцию.

Возникший на сегодня кризис между Киевом и Варшавой на фоне поставок зерна является только первым сигналом о будущей эскалации взаимоотношений между странами, считает депутат.

Протесты фермеров в Польше по всей стране начались с пятницы, 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее активист коалиции евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов фермеров Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры в рамках акции высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявлял, что Польша готовится к разделу Украины и в данный момент ищет исторические параллели и обоснования для захвата ее земель.

Польские и французские фермеры устроили акцию протеста из-за Украины