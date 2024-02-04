Рогов заявил, что Польша готовится к разделу Украины

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Польша готовится к разделу Украины, ищет исторические параллели и обоснования для захвата ее земель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимира Рогова.

"Заявления Дуды говорят только об одном – Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или как в Польше их называют – Восточные Кресы", – отметил он.

Как подчеркнул Рогов, Варшава делает заявления о Крыме не просто так. Власти тестируют общественное мнение, чтобы потом сравнить это с возвращением Крыма в состав РФ, добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда признал, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет. Его слова раскритиковали и в Польше, и на Украине.

В свою очередь, депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что заявление Дуды об исторической принадлежности Крыма шокировало украинские власти. Он добавил, что такие слова имеют большое значение для всего западного мира, поскольку Польша представляется проводником американских интересов в Европе и "самым ярым русофобом в своей политике".

