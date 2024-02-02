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Международный суд ООН постановил, что у него есть юрисдикция в расследовании ситуации между Украиной и РФ о применении конвенции о геноциде. Об этом сообщил председатель суда Джоан Донохью, передает ТАСС.

Так, по его словам иск Украины от 2022 года против РФ приемлем. Однако суд решил сократить круг рассматриваемых вопросов.

Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в январе 2017апримен года. Киев потребовал признать действия Москвы в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В январе текущего года Международный суд ООН рассмотрел жалобы и требования Украины к РФ. Судьи решили, что большинство из них не имеет под собой никаких оснований.

Также зампостпред РФ при ООН Мария Заболоцкая отметила, что Россия ждет извинений за обвинения в дискриминации украинцев и крымских татар. По ее словам, Москва также ждет гарантий того, что такие ситуации больше не повторятся.

