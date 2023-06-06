Суд ООН вынесет решение по иску Украины к России в январе 2024 года

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Решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ от 2017 года по Донбассу и Крыму ожидается в январе 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Кузьмина.

"Ориентировочно решение суда по этому иску будет вынесено в январе 2024 года", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года. Киев потребовал признать действия Россия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму – нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Россия неоднократно заявляла, что гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым. Российские власти также указывали, что войска Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса.

Слушания по иску начались 6 июня этого года и продлятся до 14 июня, их открыла украинская сторона. Слово России дадут на судебном заседании 8 июня.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов подаст иск против России с требованием компенсации за потерянные активы в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что Ахметов намерен требовать компенсации всех убытков, которые были причинены ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций. Однако неизвестно, куда именно планирует обратиться бизнесмен.

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