Украинский бизнесмен Ахметов подаст иск против РФ о компенсации ущерба за активы

Фото: ТАСС/Николай Лазаренко

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов намерен начать арбитражный процесс против России с требованием компенсации за потерянные активы в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе инвестиционной группы SKM, 100% акций которой принадлежат бизнесмену, Ахметов намерен требовать компенсации всех убытков, которые были причинены ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций.

Куда именно Ахметов планирует обратиться, в пресс-службе не уточнили.

Активы входят в предприятия металлургического, энергетического секторов и в недвижимость, а именно "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и в две учебно-тренировочные базы – "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которых было вложено более 400 миллионов долларов, отметили в пресс-службе.

"Я подаю иск на полное возмещение <...> всего причиненного нам с 2014 года ущерба", – говорится в сообщении.

SKM – крупнейшая инвестиционная группа Украины, работающая по всему миру. Компания инвестирует в горно-металлургическую отрасль, энергетику, добычу полезных ископаемых, банковский сектор и другие сферы.

Ранее сообщалось, что Киев ввел санкции против бывшего президента страны Виктора Януковича, российского бизнесмена Олега Дерипаски, украинского бизнесмена Сергея Курченко и бывшего министра обороны Украины, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Павла Лебедева.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!