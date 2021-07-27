Экс-подполковник СБУ выразил готовность выступить в ЕСПЧ по иску России

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Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил готовность дать свидетельские показания в ЕСПЧ по иску Москвы против Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия впервые в своей истории подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в обращении содержался призыв прекратить блокировку подачи воды в Крым и дискриминацию русского языка. Кроме того, жалоба затрагивала события, случившиеся после насильственной смены власти на Украине в феврале 2014 года.

В свою очередь, Прозоров в 2014-2015 годах выполнил несколько командировок в Донбасс, а также являлся заместителем командира сектора "М" АТО.

"Конечно, я готов дать свои показания", – подтвердил Прозоров.

При этом спикер указал на необходимость соблюдать некоторые требования безопасности.

До этого в Совфеде поддержали обращение России. Как пояснил вице-спикер Константин Косачев, решение Генпрокуратуры РФ о жалобе на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод является историческим событием.

Позднее в Европейском суде по правам человека отказали России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках ее жалобы. Там пояснили, текущая ситуация не содержит в себе риска нанесения невосполнимого ущерба.