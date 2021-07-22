В Кремле прокомментировали обращение РФ в ЕСПЧ с жалобой на Украину

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В Кремле прокомментировали обращение России в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это закономерным.

"Отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия впервые в своей истории подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в обращении содержится призыв прекратить блокировку подачи воды в Крым и дискриминацию русского языка.

В Совфеде поддержали данную инициативу. По мнению вице-спикер Константина Косачева, решение Генпрокуратуры РФ о жалобе на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод является историческим событием.