Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять РФ в иностранных судах

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Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, в соответствии с которым Генпрокуратура сможет представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах. Текст размещен в думской электронной базе.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)", – говорится в положении, которым может быть дополнен закон "О прокуратуре Российской Федерации".

Также для обеспечения представительства и защиты российских интересов в ЕСПЧ Генпрокуратура будет отстаивать интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее Европейский суд по правам человека признал необоснованными ряд обвинений Грузии к России по поводу событий 2008 года. В частности, ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии об атаке российских войск до нападения грузинских вооруженных сил на Цхинвал.