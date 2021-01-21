ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года

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Европейский суд по правам человека признал необоснованными ряд обвинений Грузии к России по поводу событий 2008 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.

"По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года", – подчеркнули в ведомстве.

В Минюсте добавили, что ЕСПЧ также не поддержал утверждения властей Грузии об атаке российских войск до нападения грузинских вооруженных сил на Цхинвал. В то же время в ведомстве не согласились с решением ЕСПЧ о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, которые были на территории Абхазии и Южной Осетии после 12 августа 2008 года.

Отмечается, что причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена. В Минюсте отметили, что подобная оценка ЕСПЧ данных процессов стала следствием использования концепции экстерриториальной юрисдикции. Подобная практика противоречит позиции Международного суда ООН и общепризнанным нормам международного права.

Кроме того, постановление ЕСПЧ не содержит решения о денежной компенсации, вопрос оставлен ЕСПЧ для дальнейшего рассмотрения. В Минюсте отметили, что суд пытался доказать, что европейская конвенция о защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в условиях боевых действий. В ведомстве подчеркнули, что это фактически подрывает основы международного гуманитарного права.

"Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8–12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года", – заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замглавы Минюста РФ Михаил Гальперин.

Ранее экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе рассказала, что в стране есть обида на Россию. Она отметила, что в массовом сознании Грузии образ РФ исключительно негативный, особенно у молодежи. Бывший политик заявила, что в Грузии придерживаются курса, при котором сотрудничество с Россией равноценно предательству.