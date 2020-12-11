Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Правительство Грузии ушло в отставку ввиду начала работы нового парламента, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство сложило свои полномочия. Отныне премьер и весь кабинет являются исполняющими обязанности", – уточнили в пресс-службе.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. Депутатов избирали на 4 года. Победила на выборах правящая партия "Грузинская мечта".

На втором месте оказался блок "Сила в единстве". В его состав входит партия "Единое национальное движение", основанная Михаилом Саакашвили.

Всего в парламент прошли семь партий и два блока, так как они преодолели порог 1%.