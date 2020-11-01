Правящая партия Грузии лидирует на выборах после обработки более 99% бюллетеней

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта". Данные актуальны на момент обработки 99% бюллетеней. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так, данная партия набрала уже 48,16% голосов.

На втором месте по-прежнему блок "Сила в единстве". В ее состав входит партия "Единое национальное движение", основанная Михаилом Саакашвили. Всего в парламент проходят семь партий и два блока, так как они преодолели порог в 1%.

Ранее сообщалось, что на момент обработки 72,45% участков лидером также была "Грузинская мечта".

Парламентские выборы в Грузии состоялись накануне, 31 октября. Депутатов избирали на 4 года.

