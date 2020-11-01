Президентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися

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Выборы президента в Молдавии Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признал состоявшимися. Информация опубликована на сайте организации республики.

Отмечается, что явка на 17:00 составила свыше 33%, это более чем 942 тысячи избирателей.

"По предварительным данным, явка превысила требуемый порог – 33,3% от числа внесенных в списки избирателей, поэтому выборы могут считаться состоявшимися", – высказался секретарь ЦИК республики Максим Лебединский.

Для признания выборов явка должна быть не менее 33,3%.

Ранее стало известно, что президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября этого года. Игорь Додон собирался на них в качестве независимого кандидата при поддержке Партии социалистов Республики Молдова.

При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что Соединенные Штаты готовят революцию в Молдавии. Такой сценарий, по его словам, разрабатывается на случай, если на выборах президента победит Игорь Додон.

