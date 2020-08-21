Президент Молдавии готов испытать на себе российскую вакцину от COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов испытать на себе вакцину от коронавируса, разработанную российскими учеными из Центра имени Гамалеи, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Додон выразил надежду, что препарат в ближайшее время будет доступен для жителей республики, и согласился первым в стране получить прививку. Свое заявление он объяснил тем, что видел много скептиков, когда объявили о регистрации вакцины.
В Минздраве РФ сообщают, что от многих иностранных государств поступают запросы на поставки вакцины. Тем не менее сперва ведомство собирается закрыть потребность всех российских регионов в препарате.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Он рассказал, что разработка Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.
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