Нарышкин рассказал, что в США готовят революционный сценарий для Молдавии

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что Соединенные Штаты готовят революцию в Молдавии. Такой сценарий, по его словам, разрабатывается на случай, если на выборах президента победит Игорь Додон, сообщает ТАСС.
"Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят (после событий в Белоруссии и Киргизии) и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента", – объясняет Нарышкин.
Директор ведомства пояснил, что США не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, который поддерживает конструктивные отношения со странами СНГ.
"Аффилированные с американцами НПО и СМИ уже вбрасывают в информпространство фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям", – обратил внимание Сергей Нарышкин.
Кроме того, директор Службы внешней разведки РФ говорит, что США все еще вмешиваются во внутренние дела дружественных Москве государств.
Президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября этого года. Игорь Додон идет на них в качестве независимого кандидата при поддержке Партии социалистов Республики Молдова.
Ранее США отказались признать Александра Лукашенко избранным президентом Белоруссии.
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