США отказались признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии

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США отказались признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии. Об этом РИА Новости заявили в Госдепартаменте.

По его словам, "выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными", а "объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность".

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. После этого представители нескольких стран Евросоюза заявили, что не признают политика легитимным президентом Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что инаугурация – "абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства". Владимир Путин в августе подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.