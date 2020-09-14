Милиционер в Минске выстрелил в воздух на акции протеста – МВД

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что сотрудник милиции в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова написала в Telegram, что таким образом правоохранитель пытался пресечь незаконные действия. Он стрелял из помпового ружья.
По ее словам, сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди – не менее ста человек – пытались их отбить.
Чемоданова также отметила, что в различных районах города задержали более 400 человек. Кроме того, она опровергла применение против протестующих светошумовых гранат.
В воскресенье акции протеста прошли в различных городах Белоруссии. В Минске манифестация собрала десятки тысяч человек.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,1 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которое продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибло несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.
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