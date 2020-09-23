11:38
Фото: телеграм-канал "Пул Первого"
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, сообщает РИА Новости. Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение главы республики.
Сейчас во Дворце независимости проходит церемония инаугурации. Положив правую руку на Конституцию республики, Лукашенко произнес присягу, после чего подписал акт о принесении присяги.
Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, для него вступил в силу шестой президентский срок.
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. 14 августа Центральная избирательная комиссия назвала итоговые результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.
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