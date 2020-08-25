Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест

Фото: скриншот с видео RT

Сотрудник внутренних войск Белоруссии, который стал героем мемов после снимка с протестов в Минске, объяснил свой жест.

В интервью RT военнослужащий заявил, что запечатленный на фото участник протестов находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Боец указал, что вовремя заметил скорую помощь, после чего мужчина был передан медикам. "Слава богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда", – пояснил он.

Собеседник издания добавил, что в этот момент молодой человек, который ранее находился в транспортме милиции, находился без сознания.

Сотрудник внутренних войск сказал, что на опубликованных фотографии и видео попытался привести лежавшего на земле задержанного в чувство.

"И тут же, справа, метрах в пятидесяти, стоят люди и кричат: "Отпусти его!" Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел", – отметил силовик.

После этого он встал и показал руками на задержанного. По его словам, это должно было объяснить протестущим, что он отпустил мужчину, однако тот не двигается и ему нужна помощь.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа продолжаются протесты. По данным ЦИК, победителем в шестой раз стал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования люди вышли на улицы.