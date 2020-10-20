Посольство РФ прокомментировало обвинения США в адрес россиян в причастности к кибератакам

Фото: depositphotos/dedivan1923
В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Россия никогда не занималась проведением кибератак в мире. Об этом сообщает ТАСС.
"Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании", – подчеркнули в диппредставительстве.
В посольстве также заявили, что власти США подобными действия разрушают российско-американские отношения, искусственно навязывая при этом населению свое восприятие России.
В российском дипведомстве подчеркнули, что страна никогда не занималась "какими-то дестабилизирующими операциями", отметив, что это не отвечает политике страны и ее национальным интересам. В посольстве добавили, что Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела.
Накануне Минюст США предъявил обвинения шестерым россиянам в причастности к последним крупнейшим кибератакам по всему миру. Сообщалось, что обвиняемые являются бывшими и действующими военнослужащими из воинской части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) России.
По версии следствия, обвиняемые с использованием вредоносных программ атаковали критически важную инфраструктуру по всему миру.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: