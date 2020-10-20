Посольство РФ прокомментировало обвинения США в адрес россиян в причастности к кибератакам

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В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Россия никогда не занималась проведением кибератак в мире. Об этом сообщает ТАСС.

"Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании", – подчеркнули в диппредставительстве.

В посольстве также заявили, что власти США подобными действия разрушают российско-американские отношения, искусственно навязывая при этом населению свое восприятие России.

В российском дипведомстве подчеркнули, что страна никогда не занималась "какими-то дестабилизирующими операциями", отметив, что это не отвечает политике страны и ее национальным интересам. В посольстве добавили, что Россия уважает суверенитет других стран и не вмешивается в их дела.

Накануне Минюст США предъявил обвинения шестерым россиянам в причастности к последним крупнейшим кибератакам по всему миру. Сообщалось, что обвиняемые являются бывшими и действующими военнослужащими из воинской части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

По версии следствия, обвиняемые с использованием вредоносных программ атаковали критически важную инфраструктуру по всему миру.

