Помпео призвал страны присоединиться к преследованию "киберпреступников из РФ"

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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал все страны присоединиться к привлечению к ответственности россиян, которые якобы причастны к киберпреступлениям.

Как говорится в заявлении Помпео, "подобная киберактивность говорит о полном пренебрежении к общественной безопасности и международной стабильности".

Глава Госдепа приписал такую деятельность России и призвал прекратить "безответственное поведение".

Минюст США ранее предъявил обвинения шестерым россиянам в причастности к последним крупнейшим кибератакам по всему миру.

Сообщалось, что обвиняемые являются бывшими и действующими военнослужащими из воинской части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

По версии следствия, обвиняемые с использованием вредоносных программ атаковали критически важную инфраструктуру по всему миру.