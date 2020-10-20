Помпео призвал страны присоединиться к преследованию "киберпреступников из РФ"

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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал все страны присоединиться к привлечению к ответственности россиян, которые якобы причастны к киберпреступлениям.
Как говорится в заявлении Помпео, "подобная киберактивность говорит о полном пренебрежении к общественной безопасности и международной стабильности".
Глава Госдепа приписал такую деятельность России и призвал прекратить "безответственное поведение".
Минюст США ранее предъявил обвинения шестерым россиянам в причастности к последним крупнейшим кибератакам по всему миру.
Сообщалось, что обвиняемые являются бывшими и действующими военнослужащими из воинской части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) России.
По версии следствия, обвиняемые с использованием вредоносных программ атаковали критически важную инфраструктуру по всему миру.