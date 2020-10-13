РФ ожидает от Норвегии разъяснений по поводу обвинений Москвы в кибератаках

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Россия ожидает от Норвегии разъяснений по поводу обвинений Москвы в кибератаках. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаем подобные обвинения нашей страны недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений", – заявили в диппредставительстве.

Ранее МИД Норвегии уведомил посольство России в королевстве о причастности РФ к кибератаке на норвежский парламент, которая произошла в августе 2020 года. Как рассказала глава внешнеполитического ведомства Норвегии Ине Эриксен Серейде, к таким выводам пришла специальная комиссия.

В августе Норвегия также выслала из страны российского дипломата. В МИД объяснили, что данное решение связано со "шпионским скандалом". Имя представителя РФ не называлось.

В ответ на действия Норвегии МИД России предпринял аналогичные меры. Из Российской Федерации был выслан дипломат королевства.

