РФ заявила протест Норвегии из-за задержания замторгпреда

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Российская Федерация заявила протест Норвегии после задержания в стране заместителя торгового представителя. Об этом рассказали в пресс-службе посольства, передает RT.

В диппредставительстве уточнили, что замторгпреда необоснованно задержали 15 августа на встрече с норвежским гражданином. "Его обыскали, не предоставили возможности связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата", – добавили в дипмиссии.

Кроме того, Москва сделает выводы после этой ситуации, обратили внимание российские дипломаты. В среду стало известно, что Норвегия высылает российского дипломата. Имя гражданина России не разглашается.

До этого сотрудников посольства РФ выслали из Словакии. Их в республике объявили персонами нон грата. Согласно сообщениям СМИ, дипломатов заподозрили в шпионаже.