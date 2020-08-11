Высланные из Словакии российские дипломаты возвращаются на родину

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В Россию возвращаются сотрудники посольства РФ в Словакии, которых в республике объявили персонами нон грата, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипломатического представительства России в Словакии Владислава Куликова.

"Дипломаты покинули Словакию и вылетели на родину", – сказал он.

О том, что Словакия вышлет из страны троих российских дипломатов стало известно 10 августа. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют зеркально отреагировать на ситуацию.