Норвегия высылает российского дипломата

Фото: AP Photo/Brian Witte

Российский дипломат по решению МИД Норвегии будет выслан из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое решение принято в связи со "шпионским скандалом".

Имя гражданина России не разглашается. В министерстве заявили, что он работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".

Ранее сотрудников посольства РФ выслали из Словакии. Их в республике объявили персонами нон грата. По сообщениям СМИ, дипломатов заподозрили в шпионаже.

В МИД России заявили о намерении зеркально отреагировать на ситуацию.