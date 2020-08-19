Норвегия высылает российского дипломата

Фото: AP Photo/Brian Witte
Российский дипломат по решению МИД Норвегии будет выслан из страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что такое решение принято в связи со "шпионским скандалом".
Имя гражданина России не разглашается. В министерстве заявили, что он работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".
Ранее сотрудников посольства РФ выслали из Словакии. Их в республике объявили персонами нон грата. По сообщениям СМИ, дипломатов заподозрили в шпионаже.
В МИД России заявили о намерении зеркально отреагировать на ситуацию.