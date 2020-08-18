Неизвестный забросал камнями российских дипломатов в Нью-Йорке

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Российские дипломаты в Нью-Йорке получили ряд угроз от неизвестного мужчины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генконсульства РФ.

По данным дипведомства, угрозы в адрес российских дипломатов начали поступать с 10 августа. Кроме того, неизвестный бросал в сотрудников посольства камни.

"В результате инцидентов генконсульству был нанесен ущерб", – сообщили в российском ведомстве.

Во время задержания полицейскими злоумышленник выкрикивал угрозы в адрес россиян. На следующий день мужчина появился вновь. Он начал бросать камни в машины генконсульства, стоящие на служебной парковке.

По данным российского дипведомства, в данный момент злоумышленник якобы задержан. При этом на мужчину были составлены протоколы лишь за некоторые его правонарушения.

"Почему лицо, неоднократно выступавшее с угрозами в адрес российских сотрудников генконсульства, каждый раз оказывалось на свободе", – отметили в российском генконсульстве.

Ранее в США одобрили высылку российских дипломатов из Словакии. В Госдепартаменте пояснили, что данные меры способствуют защите суверенитета от "иностранных злоумышленников".