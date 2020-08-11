В США одобрили высылку российских дипломатов из Словакии

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Власти США одобрили решение Словакии выслать российских дипломатов из страны, заявили в Госдепартаменте. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Как рассказала руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, ведомство положительно оценивает данные меры, поскольку они якобы способствуют защите суверенитета от "иностранных злоумышленников".

О том, что Словакия вышлет из страны троих российских дипломатов, стало известно 10 августа. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют зеркально отреагировать на ситуацию.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что данное решение аналогично ситуации в Чехии. Инцидент, на который ссылается Джабаров, произошел в начале июня текущего года. Тогда посольству РФ в Праге передали уведомление о высылке из страны двух сотрудников дипмиссии.