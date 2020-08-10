В СФ объяснили высылку дипломатов из Словакии с аналогичной ситуацией в Чехии

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение властей Словакии о высылке дипломатов РФ аналогично ситуации в Чехии в июне 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я убежден, что это связано с такой же высылкой наших дипломатов из Чехии. Это близкие спецслужбы. Скорее всего, это звенья одной цепи недружественных шагов в отношении России", – заявил сенатор.

Инцидент, на который ссылается Джабаров, произошел в начале июня. Тогда посольству РФ в Праге передали уведомление о высылке из страны двух сотрудников дипмиссии. Россия в ответ объявила двух сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

О том, что Словакия вышлет из страны троих российских дипломатов, стало известно вечером понедельника, 10 августа. В министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют зеркально отреагировать на ситуацию.

