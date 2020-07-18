Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

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Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщает РИА Новости.

На будущей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

По данным СМИ, у Бриггса с октября 2018 года по январь 2019 года был доступ к данным по государственной безопасности. В обвинительном заключении говорится, что он передал секретные сведения "человеку с российским гражданством".

Помимо этого, Бриггс якобы скрыл от начальства свою поездку в Сербию, а также контакты с россиянином и итальянцем. Его обвиняют еще и в хранении и просмотре детской порнографии.

В июне начальник отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков был задержан по подозрению в госизмене. Он был отстранен от должности и выполнения служебных обязанностей.

