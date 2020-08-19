В Совфеде прокомментировали высылку российского дипломата из Норвегии

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что на высылку российского дипломата из Норвегии РФ ответит зеркально, сообщает РИА Новости.

"Сомнений нет, Россия однозначно ответит на этот шаг зеркально", – сказал Джабаров.

Ранее один из дипломатов посольства РФ был объявлен персоной нон грата в Норвегии. Ему предстоит покинуть страну. В министерстве иностранных дел Норвегии заявили агентству, что глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.

Сообщалось, что такое решение принято в связи со "шпионским скандалом". Имя гражданина России не разглашается. В министерстве заявили, что он работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".