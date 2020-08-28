В МИД РФ рассказали о высылке норвежского дипломата

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В министерстве иностранных дел Российской Федерации объявили о высылке одного из старших дипломатов посольства Норвегии. Об этом сообщает RT.

По заявлению дипмиссии на официальном сайте, решение приняли в связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа 2020 года российского дипломата персоной нон грата.

"Его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней – именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда нашему сотруднику", – добавили в пресс-службе МИД РФ.

Российская сторона подчеркнула, что проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно влияет на атмосферу двусторонних отношений.

До этого сообщалось, что в МИД Норвегии решили выслать из страны российского дипломата.

Ранее Россия объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии.