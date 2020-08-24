Россия объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий МИД РФ.
"Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры персоной нон грата объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации. Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер был вызван в МИД России 24 августа. В связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и с требованием покинуть территорию Австрийской Республики, послу Австрии был заявлен решительный протест", – говорится в документе.
Ранее в министерстве иностранных дел Австрии заявили о высылке российского дипломата из-за его действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это подтвердила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.
Решение Австрии прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что такой "недружественный шаг" отравляет двусторонние отношения.
19 августа стало известно, что в МИД Норвегии приняли решение выслать из страны российского дипломата. Сообщалось, что такое решение принято в связи со "шпионским скандалом".
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