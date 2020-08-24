В МИД Австрии заявили о высылке российского дипломата

10:40
Фото: ТАСС/Omar Marques/SOPA via ZUMA Wire
Австрия высылает российского дипломата из-за его действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Австрии.
"Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях", – сообщила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата. Он должен покинуть ее территорию до 1 сентября.
19 августа стало известно, что в МИД Норвегии приняли решение выслать из страны российского дипломата. Сообщалось, что такое решение принято в связи со "шпионским скандалом". В министерстве заявили, что он работал в торговом отделе посольства и совершил действия, "несовместимые с дипломатическим статусом".
Ранее сотрудников посольства РФ выслали из Словакии. Их в республике объявили персонами нон грата. По сообщениям СМИ, дипломатов заподозрили в шпионаже.
В МИД России заявили о намерении зеркально отреагировать на ситуацию.
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