В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россия примет ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Наше посольство уже сказало о традиционном принципе зеркальных действий. Так или иначе, конечно, будет отвечено", – сказал представитель Кремля.

Ранее в министерстве иностранных дел Австрии заявили о высылке российского дипломата из-за его действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это подтвердила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что подобное решение Австрии носит крайне недружественный шаг, который отравляет двусторонние отношения.

19 августа стало известно, что в МИД Норвегии приняли решение выслать из страны российского дипломата. Сообщалось, что такое решение принято в связи со "шпионским скандалом".

