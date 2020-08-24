Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии

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Высылка российского дипломата из Австрии является крайне недружественным шагом, который отравляет двусторонние отношения, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения. Говорю об этом с сожалением, учитывая конструктивный характер сотрудничества наших стран", – приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Ранее в министерстве иностранных дел Австрии заявили о высылке российского дипломата из-за его действий, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это подтвердила официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

19 августа стало известно, что в МИД Норвегии приняли решение выслать из страны российского дипломата. Сообщалось, что такое решение принято в связи со "шпионским скандалом".

Ранее сотрудников посольства РФ выслали из Словакии. Их в республике объявили персонами нон грата. В МИД России заявили о намерении зеркально отреагировать на ситуацию.