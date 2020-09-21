Рябков обвинил США в искажении позиции РФ по вопросам о вооружениях

Фото: ТАСС/пресс-служба министерства иностранных дел РФ

РФ не соглашалась с Соединенными Штатами в вопросе необходимости подключения Китая к переговорам по контролю над вооружениями. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, российская сторона не предпринимала шагов, чтобы "подтянуть КНР". Как подчеркнул Рябков, спецпосланник американского президента Маршалл Биллингсли заявлял, что якобы Россия согласилась с США о необходимости подключения Китая к переговорам.

"Это просто преднамеренное искажение нашей позиции: мы придерживаемся того подхода, что вопрос о том, присоединяться или не присоединяться к любым переговорам, к любым соглашениям, относится к сфере суверенного выбора любой страны, включая Китай", – объясняет он.

При этом замглавы МИД уточняет, что "если Китай на каком-то этапе примет такое решение", то РФ не станет возражать.

Ранее в МИД РФ прокомментировали сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии. Рябков заявил, что США уже не первый раз говорят о санкциях в отношении России.