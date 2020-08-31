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Москва 24

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Политика

31 августа, 21:10

МИД Белоруссии назвал поспешными санкции от стран Балтии

общество политика за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз назвал решение Литвы, Латвии и Эстонии о санкциях в отношении белорусских чиновников поспешным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в МИД ознакомились с заявлениями соседних стран.

"Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше", – отметил Глаз.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Белоруссии, соседние страны повторяют одни и те же ошибки. Кроме того, Глаз заявил, что "попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту".

О том, что Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам, стало известно в понедельник, 31 августа. Ранее аналогичные санкции ввела Латвия. Запрет будет действовать пять лет – с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало признал, что существующая в республике общественная система носит отчасти авторитарный характер. Глава государства заявил о планах по снижению президентского влияния.

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