В МИД РФ прокомментировали сообщения о возможных санкциях США из-за Белоруссии

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Замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал сообщения о возможных санкциях США против Российской Федерации в случае вмешательства в дела Белоруссии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Рябков заявил, что США уже не первый раз говорят о санкциях в отношении России. По его словам, такой подход властей Соединенных Штатов говорит о том, что в американском внешнеполитическом инструментарии не осталось ничего, кроме санкций.

Политик посоветовал США не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и дать возможность стране самостоятельно выйти из сложившейся ситуaции.

"США надо самим воздерживаться от вмешательства во внутренние дела этой страны и относиться к происходящему там, как к обстоятельствам, в которых наши белорусские союзники и соседи в состоянии разобраться сами", – отметил дипломат.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США рассматривают возможность введения новых санкций против Российской Федерации в случае вмешательства последней в дела Белоруссии. Как заявил источник агентства, речь идет об "открытых" действиях РФ.

Ранее США расширили санкции против России. Ограничения затронули пять российских научно-исследовательских институтов. Эти организации Вашингтон подозревает в работе над химическим и биологическим оружием. По мнению посла РФ в столице США Анатолия Ананова, данные обвинения являются беспочвенными.