Правящая партия Грузии лидирует на парламентских выборах

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Лидером парламентских выборов в Грузии на данный момент является правящая партия "Грузинская мечта", сообщает РИА Новости.

Такие данные опубликовал ЦИК, обработав голоса с 72,45% участков.

Второе место занимает "Сила в единстве" оппозиционного блока. Суммарно в парламент попадают восемь политических партий, преодолевших барьер в 1 процент.

Парламентские выборы в Грузии состоялись накануне, 31 октября. Депутатов избирали на 4 года.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл, как планирует провести ночь после выборов 3 ноября. Трамп предположил, что будет находиться в дороге.

