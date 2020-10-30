Президент Таджикистана отправил правительство в отставку

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распустил правительство страны, сообщает "Газета.ру".

В указе говорится, что кабмин отправляется в отставку, однако члены правительства должны исполнять свои обязанности до образования нового состава.

Ранее состоялась инаугурация 68-летнего Эмомали Рахмона, избранного 11 октября президентом Таджикистана в пятый раз. Рахмон занимает должность с 1994 года.

На выборах Рахмон получил 90,92% голосов избирателей при явке в 85,39%. За президентский пост боролись еще четыре человека.