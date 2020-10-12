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Политика

08:53

Эмомали Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане

за рубежом политика

Фото: kremlin.ru

Эмомали Рахмон победил на выборах главы Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центризбиркома Бахтиера Худоерзода.

Он рассказал, что за Рахмона отдали свои голоса 3,8 миллиона человек (90,92% избирателей). Вместе с ним за пост президента боролись парламентарии Миродж Абдуллоев, Рустам Латифзода, Рустам Рахматзода и Абдухалим Гаффорзода.

Рахмон возглавляет страну с 1992 года. Для него прошедшие выборы стали пятыми. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. Отмечается, что нарушений во время голосования зафиксировано не было.

Это были шестые досрочные выборы главы Таджикистана. Голосование должно было состояться в ноябре, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его перенесли на октябрь.

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