Пресс-секретарь раскрыла местонахождение президента Киргизии Жээнбекова

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сейчас находится в столице республики. Об этом ТАСС заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

"Президент продолжает выполнять свои обязанности, находясь в Бишкеке", – сообщила представитель главы киргизского государства.

Политическая обстановка в Киргизии обострилась на фоне протестов из-за результатов парламентских выборов. В результате на улицы вышли сторонники партий, которые не прошли обязательный семипроцентный порог для получения мест в законодательном органе.

Кроме того, в ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента. После этого президент страны допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Позднее местная ЦИК признала их недействительными.