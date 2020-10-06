Мэр третьего по величине города в Киргизии подал в отставку

Фото: пресс-служба горкенеша Жалал-Абада

Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев подал в отставку. Об этом сообщили РИА Новости.

Заявление от главы третьего по величине города Киргизии рассмотрели во время внеочередной сессии городского кенеша.

"Пришли 17 депутатов из 31", – отмечают в сообщении.

Горкенеш (городской совет) назначил временным мэром Нуртилека Орозбаева, который ранее стал вице-мэром.

5 октября на центральной площади Бишкека собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент. Они обратились с требованием провести повторное голосование.

В ЦИК Киргизии признали итоги парламентских выборов недействительными.