Мэр третьего по величине города в Киргизии подал в отставку

15:57
Фото: пресс-служба горкенеша Жалал-Абада
Мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев подал в отставку. Об этом сообщили РИА Новости.
Заявление от главы третьего по величине города Киргизии рассмотрели во время внеочередной сессии городского кенеша.
"Пришли 17 депутатов из 31", – отмечают в сообщении.
Горкенеш (городской совет) назначил временным мэром Нуртилека Орозбаева, который ранее стал вице-мэром.
5 октября на центральной площади Бишкека собрались около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент. Они обратились с требованием провести повторное голосование.
В ЦИК Киргизии признали итоги парламентских выборов недействительными.
В ЦИК Киргизии признали недействительными итоги парламентских выборов
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