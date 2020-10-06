В ЦИК Киргизии признали недействительными итоги парламентских выборов

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Центральная избирательная комиссия Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил ЦИК расследовать нарушения на выборах и при необходимости аннулировать их результаты.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли 4 партии из 16. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в семь процентов.

Сторонники партий, которые не прошли в законодательное собрание страны, собрались на центральной площади Бишкека. Они потребовали отменить результаты и провести повторное голосование.

Правоохранители начали разгонять демонстрантов с помощью водометов и светошумовых гранат. В результате столкновений в больницы доставили более 100 человек, пострадавшие есть с обеих сторон.

После этого бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и ряд других высокопоставленных чиновников выпустили из СИЗО. Сообщалось, что политик вышел на свободу после переговоров митингующих с Госкомитетом национальной безопасности (ГНКБ).